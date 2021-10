Rødgrønne Sp-topper skuffet over at SV brøt regjeringssamtalene

– Jeg mener det var skuffende at SV ikke mener det er grunnlag for en rødgrønn regjering. Jeg hadde håpet på en flertallsregjering med SV. Vi kommer ikke utenom SV i Stortinget uansett, og i mange saker er SV og Sp på linje, skriver Kjersti Toppe i en SMS til Aftenposten.

Tidligere partileder Liv Signe Navarsete sier til Nationen at hun hadde foretrukket en flertallsregjering.

– En mindretallsregjering er mindre forutsigbar, med forhandlinger fra sak til sak. I en flertallsregjering sitter du sammen rundt bordet hele tiden, sier Navarsete.

Hun sier Arbeiderpartiet og Senterpartiet må samarbeide med SV i Stortinget, og at det vil være rart å samarbeide med høyresiden etter åtte år i opposisjon til Erna Solbergs regjeringer.

Også mangeårig partileder Anne Enger sier hun hadde ønsket seg en flertallsregjering.

– Politikk i mindretall er jo alltid krevende. Det vil jo bety at prosessene i regjering er mer åpne. Jeg hadde håpet at vi hadde funnet fram til en flertallsregjering. Det trenger landet nå. Men for all del: jeg ønsker lykke til med forhandlingene til Ap og Sp, sier Enger til Nationen.