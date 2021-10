Fellesforbundets leder bekrefter at Ap sto på sitt i oljepolitikken

SV kunngjorde onsdag at de ikke vil gå videre til regjeringsforhandlinger med Ap og Sp. Flere i partiet har pekt på at uenighet i oljepolitikken var en hovedårsak til bruddet.

Eggum bekrefter at Ap ikke kunne endre kurs.

– Vi har stått på programmet til Ap, som baserer seg på et gjennomarbeidet kompromiss mellom blant annet AUF og fagbevegelsen, sier han til VG.

Han understreker at det var viktig for Ap å stå på og opprettholde denne enigheten, og påpeker at partiprogrammet ikke åpner for letestans, slik SV har ønsket.

– Vi vil ikke åpne for å stanse leting, fordi vi ønsker å bruke og utvikle oljenæringen i det grønne skifte. Vi skal utvikle, ikke avvikle, sier Fellesforbund-lederen, som også sitter i Aps sentralstyre.