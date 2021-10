Fagforbundet skuffet over bruddet i regjeringssonderingene

– En slik regjering best vil ivareta våre medlemmers interesser, sier leder Fagforbundet, Mette Nord i en pressemelding.

En ny regjering må vende seg til SV for å få gjennom statsbudsjettet, og det må jobbes for å få på plass en rødgrønn flertallsregjering i løpet av perioden, skriver forbundet i en pressemelding onsdag.

– Nå vil vi i samarbeid med de tre partiene, og en ny regjering, jobbe for å få gjennomslag for våre viktigste krav. Vi vil få ned forskjellene i samfunnet, stoppe privatiseringen av velferdstjenestene, løse deltidskrisen og sikre folk hele og faste stillinger – og dessuten presse på for at vi skal få et rettferdig grønt skifte, sier Nord.

Fagforbundet organiserer nærmere 400.000 arbeidstakere i offentlig og privat sektor.