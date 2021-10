Rødt-leder Bjørnar Moxnes sier slalåmkjøring i Stortinget vil være å se bort fra velgernes klare ønske om et politisk skifte.

Derfor kommer Moxnes med en klar advarsel til Ap-leder Jonas Gahr Støre og Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum:

– Glem ikke at dette var venstresidas valg. Ikke siden 1949 har velgerne gitt et så tydelig signal om retningsvalg. 56 prosent av velgerne har stemt fram 100 stortingsmandater for et skifte bort fra Høyre-regjeringa og forskjellspolitikken.

Så kommer han med en invitasjon til SV.

– Rødt har tidligere tatt initiativ til en allianse på venstresida, at vi står sammen om å sikre at velgerne og mandatene får uttelling. Det gjentar vi nå. Og vi inviterer SV med på en felles front for å binde opp en ny regjering til venstre for seg, sier Moxnes.