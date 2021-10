– Marerittet ser ut til å bli virkelighet. En dårlig regjering har nå blitt veldig mye dårligere, sier Venstre-lederen etter at det onsdag ble klart at SV trekker seg fra regjeringssonderingene med Ap og Sp.

Hun er klar på at dette er et enormt nederlag for Støres prosjekt.

– Det er et veldig dårlig varsel for klima og miljø at Ap og Sp ikke vil gi SV gjennomslag for den viktigste saken i vår tid. Hver for seg har de to partiene en slapp klima og miljøpolitikk, og nå slår de seg sammen, sier Melby.

Venstrelederen sier landet nå ender opp med en grå regjering som kan søke flertall med Høyre og/eller Frp.

– Det er også et mageplask for SV og partiene som søkte dette samarbeidet.