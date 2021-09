Miljøorganisasjoner med felles krav til ny regjering

Mens Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV sonderer på Hurdalsjøen Hotell, har en rekke pressgrupper kommet med krav og ønsker til det som kan bli en ny rødgrønn regjering.

Nå har de seks miljø- og solidaritetsorganisasjonene Framtiden i våre hender, Naturvernforbundet, Natur og Ungdom, Greenpeace, SPIRE og Attac samlet seg om tre felles krav.

– Det er en formidabel jobb vår nye regjering står overfor. Vi forventer at de utviser mot og handlekraft og gjennomfører de nødvendige grepene som må til for at vi skal stanse naturkrisen og kutte utslipp i det tempoet verden nå trenger, sier leder Anja Bakken Riise i Framtiden i våre hender i en pressemelding.

De tre kravene er som følger:

* Norge må slutte å lete etter mer olje og gass.

* Naturen må vernes. Det betyr blant annet strengere regulering av hytteutbygging, mer skånsom utbygging av veier og vindkraft og nei til dumping av gruveavfall i fjordene.

* Det må bygges en sirkulær økonomi med mindre sløsing og mer gjenbruk.

– Det vi trenger, er tiltak som umiddelbart setter en stopper for nedbyggingen av norsk natur og som tar oss vekk fra den bruk-og-kast-økonomien vi i dag styrer etter, sier leder Truls Gulowsen i Naturvernforbundet.