Nå starter jakten på KrFs neste leder

Fredag gikk Kjell Ingolf Ropstad formelt av som KrF-leder på et landsstyremøte på Thon Hotel Storo i Oslo.

Hvem som blir hans etterfølger, er foreløpig uvisst, men allerede 13. november skal partiet samles til et ekstraordinært landsmøte for å utpeke sin nye leder, vedtok landsstyret fredag.

Dermed har valgkomiteen sju uker på seg til å finne rett kandidat.

– Nå skal vi starte på en grundig prosess der hele partiet skal bli hørt. Jeg er sikker på at vi vil komme fram til en god innstilling til landsmøtet, sier valgkomiteens leder, Helga Marie Bjerke.

Ifølge Bjerke har KrF tradisjon for at fylkeslagene først spiller inn sine kandidater til valgkomiteen, før det gjennomføres to runder med høringer i partiorganisasjonen.

Deretter skal valgkomiteen presentere sin innstilling før landsmøtet. Når dette skjer er enda ikke bestemt.

Bollestad tar over

Inntil partiet har funnet Ropstads erstatter, er det KrFs første nestleder Olaug Bollestad som fyller rollen som fungerende partileder.

Både Bollestad og utviklingsminister Dag-Inge Ulstein er blitt pekt ut som aktuelle kandidater til ledervervet, men ingen av dem ville fredag bekrefte at det er tilfellet.

Bollestad sier til NTB at hun er opptatt av å følge de formelle prosessene i partiet for å unngå mer uro.

– Jeg skal svare valgkomiteen. Det er ikke fordi jeg ikke vil svare på spørsmålet ditt, men hvis vi ikke følger de formelle organene nå, så får vi strekk i laget, og vi får ikke den gode prosessen som skaper tillit i organisasjonen, sier Bollestad.

Hun vil ikke svare på hvordan prosessen blir fram til partiet holder sitt ekstraordinære landsmøte i november, eller hvilken rolle hun skal spille i den.

– Nå skal vi først bestemme hvordan prosessen skal være i landsstyret her i dag, og etter det skal jeg svare valgkomiteen, sier Bollestad.

Taus om eget kandidatur

Også Ulstein var ordknapp da han ankom landsstyremøtet fredag ettermiddag.

I likhet med Bollestad viste han til de formelle prosessene i partiet, men bekreftet samtidig at mange har kontaktet ham etter at Ropstad kunngjorde sin avgang.

Ulstein sier det er «kjekt at mange tenker at en kan være aktuell til en sånn rolle».

– Nå er det de formelle organene til partiet jeg skal snakke med om dette med, sier Ulstein, som vektlegger at det er viktig å unngå en ny lederkamp.

– Ingen i KrF ønsker noen nye kamper. Det har vi hatt tidligere, men jeg er ganske trygg på at vi får en god runde på dette, sier han.

Vil unngå lederstrid

KrFs parlamentariske leder, Hans Fredrik Grøvan, mener det haster med å få på plass partiets nye leder for å unngå en langvarig lederstrid.

– Jeg håper vi skal få en god prosess rundt både evalueringen av valgresultatet vi dessverre har fått servert, og ikke minst at vi får en permanent leder på plass så fort som mulig, sånn at vi ikke skaper et vakuum og i verste fall en langvarig lederstrid. Det trenger vi ikke nå, sier Grøvan til NTB.

Han vil ikke røpe hvem han mener bør ta over sjefsstolen etter Ropstad, men peker i likhet med flere KrF-politikere på at det er en fordel om partiets nye leder sitter på Stortinget. Dermed begrenser valget seg til Bollestad eller Ulstein.

– Det gir en plattform til å bli synlig i det politiske landskapet på en annen måte enn fra en plass utenfor Stortinget. Det mener jeg gir noen åpenbare fordeler, sier Grøvan.

Takket partifeller for omsorgen

Det var i forrige uke Ropstad kunngjorde at han går av som KrF-leder og statsråd som følge av avsløringene knyttet til pendlerbolig-saken. Han ble fredag takket av med blomster på landsstyremøtet.

Der takket han for tilliten han er blitt vist og omsorgen han har fått fra partifeller etter at han innrømmet pendlerbolig-feilen og beklaget den.

Ropstad oppsummerer sine følelser rundt den korte tiden han ledet partiet med to ord: Takknemlighet og stolthet.

– Det er selvsagt vemodig og trist, men samtidig kjenner jeg en stor takknemlighet, og det hadde jeg behov for å si til landsstyret, også, sa Ropstad til NTB etter sin innledning til landsstyremøtet.

– De har sett forbi feilen og sett meg som menneske, og sett min familie. De har sendt hyggelige meldinger og blomster og utvist en veldig stor omsorg, sa han.

Også Bollestad vektla det vemodige i Ropstads avgang.

– Jeg har stor respekt for det valget Kjell Ingolf har tatt for seg og sin familie. Og jeg er glad i ham. Når du ser en som har det vondt, så får jeg vondt også. Derfor er dette en litt vond dag.