Sonderingene i gang: – Vi skal gå rett på sak

Torsdag formiddag møttes Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV til første dag med sonderinger på Hurdalsjøen Hotell utenfor Oslo.

Målet er å få en rask avklaring på om det er grunnlag for å gå videre til formelle regjeringsforhandlinger mellom alle de tre partiene.

– Så skal vi ikke bruke for lang tid på det, det er vi enige om. Vi har ikke satt en absolutt tidsfrist, men vi har tenkt å være effektive og gå rett på sak, sa Støre da han møtte pressen sammen med Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum og SV-leder Audun Lysbakken foran samtalestart.

Han vil ikke utelukke at partiene kan gå til forhandlinger allerede neste uke.

– Jeg tror vi vet omtrent hva som er det normale tidsskjema. Vi skal lage en god timeplan for det, men det vil være helt feil å si at du gjør lettvint arbeid på ting hvis du trengte litt mer tid. Så det må vi bli enige om, sa Støre.

Ap-lederen fikk støtte fra Vedum.

– Vi skal gå rett på sak med de mandatene vi har fått, sa Sp-lederen.

Hurdal 20210923. Jonas Gahr Støre (Ap) møter Partilederne Audun Lysbakken (SV) og Trygve Slagsvold Vedum (Sp) og ved Hurdalsjøen hotell for sonderinger om regjeringsforhandlinger mellom Ap, SV og Sp som starter torsdag. Foto: Torstein Bøe / NTB Foto: Torstein Bøe / NTB

Liste av saker

Men før de kommer så langt, skal partiene gjennom en hel katalog med politiske stridstemaer.

– Vi har en liste med saker vi tenker gir seg ganske selv, sa Støre på spørsmål om hvorvidt partiene skal begynne med de enkle eller vanskelige sakene.

Han vil begynne sonderingene med å snakke om valgresultatet og det felles ansvaret de har.

– Så er det som vi alle vet en lang rekke saker i den politiske katalogen vi må gjennom på ærlig vis, og det er det viktig å gjøre i sånne forhandlinger før den politiske hverdagen begynner.

Støre understreket også at det er viktig at hvert parti får sette sitt stempel på et mulig felles regjeringsprosjekt.

– Hvert parti må kjenne seg igjen, og vi må legge vekt på at hvert parti kan se profilen sin i et regjeringsprosjekt. Så må vi også eie det prosjektet sammen.