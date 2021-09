– Kina vil trappe opp støtten til utviklingsland til å utvikle grønn og fornybar energi, og vil ikke lenger bygge nye kullkraftverk i utlandet, sa Xi i FNs hovedforsamling tirsdag.

Løftet lover godt med hensyn til å oppnå suksess på FNs klimatoppmøte COP26 i Glasgow senere i år, mener USAs klimautsending John Kerry.

– Tydelig at kullkraft nærmer seg slutten

– Vi har snakket med Kina om dette i en stund. Og jeg er glad over å høre at president Xi har fattet denne viktige beslutningen, sier Kerry.

Alok Sharma, som er sjef for COP26, er også positiv til Xis budskap.

– Det er tydelig at kullkraft nærmer seg slutten. Jeg gleder meg over president Xis beslutning om å stanse bygging av kullprosjekter i utlandet, noe som har vært et viktig tema i mine samtaler under mitt besøk i Kina, skriver Sharma på Twitter.

– Det er et historisk vendepunkt

Også FNs generalsekretær António Guterres ønsker beslutningen velkommen.

– Å få fortgang i utfasingen av kull er den enkeltstående viktigste beslutningen for å holde 1,5-gradersmålet fra Parisavtalen innen rekkevidde, sier Guterres.

Aktivistgruppen 350.org roser også Kinas beslutning. Gruppen ser på dette som et mulig vendepunkt i arbeidet med å gjøre verden mindre avhengig av fossilt brensel.

Organisasjonen World Resources Institute er enig.

– Det er et historisk vendepunkt, bort fra verdens mest skitne fossile brennstoff, sier visepresident Helen Mountford.