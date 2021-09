Presidentskapet på Stortinget har varslet full gjennomgang av ordningene om pendlerboliger og etterlønn. Sakene har bekymret stortingspresident Tone W. Trøen (H), skriver avisa.

Hun fastholder at Stortingets administrasjon og presidentskap ikke har vært klar over at man må ha boutgifter for å slippe skatt på pendlerboligen.

Ropstad har stått i stormen den siste tiden etter at det først ble kjent at han i årene som stortingsrepresentant folkeregistrerte seg på gutterommet hjemme hos foreldrene og dermed fikk gratis pendlerbolig, trass i at familien eide og leide ut halvparten av en tomannsbolig i Lillestrøm.

Fredag ble det kjent at han også har feilinformert Statsministerens kontor (SMK) etter at han rykket opp som statsråd, og sagt at han betaler utgifter til foreldrene i Agder, noe han har innrømmet ikke å ha gjort. Dette sparte han 175.000 kroner på, ifølge Aftenposten.

Lørdag kunngjorde Ropstad at han går av som KrF-leder og barne- og familieminister etter sterkt press i skattesaken.