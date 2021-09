Det opplyser Økokrim i en pressemelding fredag.

– På bakgrunn av hva som har fremkommet i mediene den siste tiden, har Økokrim kontaktet Skatteetaten. Det er vanlig prosedyre i alle saker hvor det fremkommer denne type informasjon. Skatteetaten opplyser at de foretar undersøkelser på ordinær måte, sier Økokrim-sjef Pål Lønseth.

– Dersom det skulle vise seg å bli aktuelt, vil etaten ta kontakt med politiet. I så tilfelle vil det være naturlig at Økokrim og Oslo politidistrikt, som vi har et løpende samarbeid med, foretar en vurdering av eventuell videre behandling, forteller han videre.

– Helt ordinært straffbart skattesvik

Aftenposten skrev fredag at Kjell Ingolf Ropstad innrømmer å ha tatt aktive grep for å slippe skatt på pendlerboligen i Oslo. Det dreier seg ifølge avisa om 175.000 kroner, og Ropstad er i dialog med Skatteetaten om å betale det han skylder.

Jusprofessor Hans Fredrik Marthinussen sier fredag til TV 2 at han mener Ropstad har gjort noe straffbart.

– Slik saken står nå er den kjempeenkel. Dette er helt ordinært straffbart skattesvik.

Solberg: Hadde ulik oppfatning

Erna Solberg måtte fredag svare på en lang rekke spørsmål fra pressen om saken. Hun sier det er uheldig at Ropstad ikke rettet opplysningene i skattemeldingen sin.

På direkte spørsmål om hvorvidt Solberg har tillit til Ropstad som statsråd, svarte hun slik:

– Jeg opplever at han er oppriktig lei seg for det som har skjedd, og at det gikk i glemmeboken da han trodde det ikke betød noe. Vi må være forsiktige med slike ting.