Ropstad møtte pressen: – Skjønner at folk er skuffet

Ropstad holdt en pressekonferanse fredag, samme dag som Aftenposten skrev at han innrømmer å ha tatt aktive grep for å slippe skatt på pendlerboligen i Oslo.

– Jeg vil åpne med en beklagelse, sa KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad da han møtte pressen klokken 11.40.

– Det jeg gjorde var feil.

Ropstad gjentok forklaringen han allerede har gjort overfor Aftenposten, deriblant at han hadde tenkt å betale utgifter for foreldrene knyttet til boligen i Evje. Han endte med ikke å gjøre det, etter at han hadde fått vite at han ikke trengte det for å slippe skatt.

Fredag avslørte Aftenposten at Ropstad la en plan for hvordan han kunne unngå skatt på statsrådsboligen gjennom å opplyse at han dekket utgifter på foreldrenes hus, noe han ikke gjorde. Ifølge avisa skulle Ropstad ha betalt 175.000 kroner i skatt.

Fra før er det kjent at han fikk gratis pendlerbolig av Stortinget samtidig som han eide og leide ut en leilighet på Lillestrøm.