Bastholm erklærte at hennes viktigste budskap til Støre vil være at barn og unge trenger at vi handler for klima nå.

– Mange er klare for klimahandling. Det er noe Jonas bør følge opp i regjeringsprosjektet, sa hun til frammøtte pressefolk da hun skulle møte Ap-lederen.

Støre sa at han valgte en tur i marka, fordi dette er noe både han og Bastholm er glad i. Han hadde med seg epler som niste på turen.

Hun la til at det blir godt med et møte i friskluft.

– Det blir bra med luft rundt ørene når man skal ha nye ideer og tenke visjonært de neste fire årene, sa Bastholm.

Arbeiderpartiet er ikke avhengig av MDGs støtte for å få flertall i Stortinget, hvis Støre får ønsket oppfylt om et samarbeid med Senterpartiet og SV. Men han understreket at han likevel synes det er viktig med disse samtalene.

– Det er alltid behov for og viktig å snakke. Ta andre partier på alvor og respekt, det har jeg tenkt å gjøre, sa han.

Bastholm er den siste av partilederne på rødgrønn side som møter Støre til samtaler. Tidligere denne uken har Støre hatt lengre møter med Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum og SV-leder Audun Lysbakken. Han har også hatt samtale med Rødt-leder Bjørnar Moxnes.