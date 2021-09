Støre: – En fin prat

SV-lederen tilbrakte to og en halv time inne hos Støre torsdag. Nøyaktig like lenge som Sp-leder Vedum.

– Det var en fin prat, som det høver seg. Vi har god tid. Nå har vi hatt to og en halv time i går med Sp og to og en halv i dag med SV. Det var vel anvendt tid, sier Støre.

Han vil ikke konkludere om hvorvidt drømmeregjeringen med alle de tre partiene er mulig.

– Jeg konkluderer ikke på det nå. Det er viktig overfor de to at dette skjer grundig, og at vi prater sammen i riktig rekkefølge. Når jeg beskriver dette som vel anvendt tid betyr det at vi tar det store mandatet velgerne har gitt på alvor, så skal vi snakke oss igjennom hva det skal bety av politikk, sier Støre.

Han sier han skal ta en prat med Rødts Bjørnar Moxnes senere fredag.

– Vi snakker også med Rødt og MDG, men med et litt annet perspektiv. Jeg er opptatt av å gjøre dette på ordentlig vis, sier Støre.