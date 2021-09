«Et endeløst sirkus som latterliggjorde dugnaden vi alle har lidd under», mener daglig leder i Kulturbanken Bryne, Iren Førland.

I et Facebook-innlegg fra lydtekniker Andre Trebbi, som VG har omtalt, heter det at «alle oppfører seg som om pandemien er over, mens kulturen fremdeles lever under knallharde restriksjoner. Det er rett og slett ikke greit lengre».

– Da blir man litt oppgitt av dette

Bård Tufte Johansen, Trine Rein og Bjarte Hjelmeland er blant dem som har delt innlegget.

Komiker Terje Sporsem påpeker på Facebook at han blant annet kun får opptre for rundt 200 personer, og at publikum må bruke munnbind, sitte i kohorter og enkelte steder ikke får ta med drikke inn i salen.

– Da blir man litt oppgitt av dette, skriver han.

Lignende irritasjon er uttrykt i kommentarinnlegg i blant annet Medier24 og Stavanger Aftenblad onsdag.

– Alle måtte vise grønt coronasertifikat

Særlig seansene der Arbeiderpartiet feiret valgseieren, og partileder Jonas Gahr Støres gåtur fra Youngstorget til Stortinget, har fått hard medfart i kommentarartiklene.

Bård Tufte Johansen er kritisk til TV-bildene fra valgvakene. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix Foto: Vidar Ruud

Kommunikasjonssjef Ingrid Langerud i Arbeiderpartiet sier til VG at alle smittevernregler ble fulgt både på valgvaken og i forkant.

– Alle som var til stede var forhåndsregistrert og måtte vise grønt coronasertifikat ved inngangen. Vi fulgte også alle regler når det gjelder antall og avstand mellom bordene. Samt at det bare var alkoholservering ved bordene. Men det er klart – gledesscener var ikke til å unngå på en kveld som dette og på bildene synes det jo ikke de grønne coronasertifikatene, sier Langerud.

Reagerer på TV-bildene

Daglig leder i Kulturbanken Bryne, Iren Førland, er fortørnet over TV-bildene fra valgvakene. Hun viser til at kulturbransjen går for lut og kaldt vann med halve saler, bordservering og strenge krav om smittevern.

«Er det slik å forstå at landet nå ikke lenger er underlagt smitterestriksjoner?, tenkte jeg i mitt slitne sinn. Jeg måtte inn og sjekke om det var noe på regjeringens sider om covid-19-restriksjoner som hadde endret seg . For ikke en eneste av valgvakene var innafor,» skriver Førland i et debattinnlegg i Medier24.

«En real fest for den politiske eliten»

Hun reagerer sterkt på TV-bilder av hopping, klemming, mingling og alkohol. Hun sier det gir henne en dårlig smak i munnen, og at bildene fra da Jonas vandret til Stortinget er en fornærmelse.

«En real fest for den politiske eliten, og et endeløst sirkus som latterliggjorde dugnaden vi alle har lidd under i langt over ett år. Meteren var som glemt i en sky av ledere som tydelig gav blanke f i pandemien!»