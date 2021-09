Støre og Vedum møtes hjemme hos Støre i kveld

Vedum opplyser til NRK at han hadde besøk av Senterparti-kollega Marit Arnstad hjemme hos seg selv tidligere onsdag ettermiddag.

På spørsmål om hva han og Arnstad snakket om, svarte Vedum:

– Det er selvfølgelig hvordan vi skal forvalte tilliten vi har fått i valget, og det ansvaret vi har fått, sa Vedum til kanalen før han satte seg i bilen og kjørte av gårde.

Arnstad ble også med videre til møtet hos Støre. NRK møtte de to utenfor døren.

– Nå skal vi snakke om valget og hvordan vi skal forvalte ansvaret, sier Vedum.

Han sier de skal ha en hyggelig samtale, som blir mellom Støre, Arnstad og ham selv.

Vedum og Arnstad ble invitert inn av Støre:

– Ha en god kveld dere, sa han.

Tidligere onsdag sa Støre til VG at han skulle møte Vedum enten onsdag eller torsdag.

SV-leder Audun Lysbakken skal i møte med Støre torsdag, har nestleder i partiet, Torgeir Knag Fylkesnes, bekreftet overfor NRK.

Han sier målet med møtet er å finne ut om det er mulig å danne en flertallsregjering.

– Vårt utgangspunkt er at dersom vi klarer å danne et flertall som kan redusere sosiale forskjeller vesentlig, og få til et skikkelig grønt skifte, så vil det være interessant for oss, sier Fylkesnes.