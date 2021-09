Partiene gjør det fortsatt best i tradisjonelle høyborger

Industrikommunen innerst i Sognefjorden har en lang tradisjon som Aps absolutte høyborg. Så sent som i 2009 fikk partiet over 70 prosent av stemmene i Årdal. Nest best klarte Arbeiderpartiet seg i Hammerfest, der de fikk 49,6 prosent av stemmene.

I motsatt ende finner vi Hægebostad i Vest-Agder, der Ap fikk kun 7,7 prosent av stemmene. SV gjorde også sitt svakeste valg her, med bare 1,2 prosent.

Dette var også Kristelig Folkepartis beste kommune, med 27,2 prosent av stemmene. Imidlertid var det to kommuner der KrF ikke fikk en eneste stemme: Engerdal og Tydal.

Bæringene liker fortsatt Høyre

En annen tradisjonell høyborg leverte Høyres beste valgresultat. 40,3 prosent av velgerne i Bærum valgte seg Høyre. Til sammenligning var det kun 2,6 prosent i Gamvik som gjorde det samme.

Også Venstre gjorde det best i Bærum, med 11,8 prosent av stemmene. Det var derimot ingen som stemte på Venstre i Leka på Trøndelagskysten.

Det eneste andre partiet som fikk over halvparten av stemmene i en kommune var Senterpartiet, som klarte denne bragden i hele ti kommuner. Aller best gikk det i Lesja i Gudbrandsdalen, der 55,9 prosent av velgerne stemte på Sp.

Kontrastfylt for Pasientfokus

I Høylandet i Nord-Trøndelag ga 55,8 prosent av velgerne sin stemme til Sp, mens de fire borgerlige partiene til sammen bare fikk 7,1 prosent av stemmene. Rødt fikk imidlertid bare støtte fra 0,5 prosent av velgerne i kommunen.

For SV er det mest å rope hurra for i Tromsø. Partiet fikk 15,1 prosent oppslutning i ishavsbyen. I den tradisjonelle SV-bastionen Nesodden har både MDG og Rødt oppnådd sine beste resultater, med henholdsvis 11,3 og 9,8 prosent. Ingen velgere stemte MDG i Utsira kommune.

Pasientfokus, som har som sin hovedsak å få sykehus til Alta, får kanskje det mest kontrastfylte valgresultatet. Partiet fikk et direktemandat fra Finnmark, men får nesten all sin oppslutning i kommunene Alta og Kautokeino. I Alta noterer lista en oppslutning på 40,5 prosent, mens ingen velgere stemte på Pasientfokus i Nesseby i motsatt ende av valgdistriktet.