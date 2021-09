De siste fire årene har Rødt fått nærmere 848.000 kroner i støtte til for sin ene representant, i tillegg til grunntilskuddet på nesten 5,14 millioner kroner, opplyser Stortinget på sine nettsider.

Med åtte representanter vil representanttilskuddet øke til nesten 6,8 millioner kroner. I tillegg til gruppetilskuddet vil Rødt heretter også få opposisjonstillegget, som gis til grupper med to eller flere representanter som ikke er i regjering, på drøyt 3,2 millioner kroner per år.

Dermed øker den årlige utbetalingen fra 5,9 millioner til 15,2 millioner kroner.

Partiskatt

Pengene går til å sikre at representantene har et støtteapparat rundt seg slik at de kan utøve sitt stortingsverv.

Lønna til stortingsrepresentantene kommer utenom. Rødts representanter må betale deler av lønna i partiskatt.

Årets valg gir dermed ikke bare politisk, men også solid økonomisk uttelling for Rødt.

Rødt fikk 4,7 prosent av stemmene i årets valg og greide dermed som første nye parti å krabbe over sperregrensa etter at den ble innført i 1989.

KrF-taper 4,2 millioner

For KrF er situasjonen motsatt. For første gang i KrFs historie havnet partiet under sperregrensa med 3,8 prosent og må dermed vinke farvel til fem av sine åtte stortingsrepresentanter.

Det innebærer også en økonomisk nedtur ettersom representanttilskuddet da krymper med drøyt 4,2 millioner kroner, fra nesten 6,8 til drøyt 2,5 millioner kroner.