Lysbakken mener det er naturlig at Ap-leder Jonas Gahr Støre først snakker med de rødgrønne partiene hver for seg.

– Det blir naturlig å snakke flere når han har fått oversikt over det bildet. Når det gjelder Sp, så kan kun Sp svare for dem, sier Lysbakken under et pressemøte i Stortingets vandrehall tirsdag ettermiddag.

– Vårt signal er veldig klart, det finnes ikke flertall uten SV, og alle som vil ny ha regjering, må forholde seg til SV, sa Lysbakken.

På spørsmål om han forventer at de tre partiene vil sette seg ned for å sondere muligheter og forhandle, svarer Lysbakken:

– Det mener jeg er helt åpenbart, fordi dette flertallet avhenger av våre mandater, og da må det bli sånn.