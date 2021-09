36.700 velgere bak hver KrF-representant - 4.900 bak Irene Ojala

Til sammen er det rundt én stortingsrepresentant per 17.200 velgere i Norge, men utslagene er store for partiene rundt sperregrensen. Det står drøyt 36.690 velgere bak hver av KrFs og MDGs representanter, mens rundt 14.000 stemte på Sp for hver representant de fikk.

Representanten med klart færrest velgere i ryggen er imidlertid Irene Ojala fra Finnmark. Hennes liste, Pasientfokus, fikk 4.908 stemmer. Det var nok til å sikre et direktemandat i landets nordligste valgdistrikt.

For de øvrige partiene som endte på Stortinget, er det mellom 15.800 og 17.000 stemmer bak hver representant. To partier fikk mer enn 17.000 stemmer uten å komme på Stortinget overhodet: Demokratene (33.280) og Pensjonistpartiet (18.712). I tillegg ble det avgitt 17.803 blanke stemmer.

Både KrF og MDG var svært nær sperregrensen, som ville gitt dem 6–7 mandater. Dermed ville antallet velgere bak hver representant også blitt halvert.