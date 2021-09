Full splid i Sp om SV

Allerede mandag kveld ble det klart at valgresultatet gir grunnlag for Jonas Gahr Støres drøm om en Ap-ledet flertallsregjering med Senterpartiet (Sp) og Sosialistisk Venstreparti (SV).

Det trengs 85 mandater for flertall på Stortinget, og med Aps 48, Sps 28 og SVs 13 lander konstellasjonen på trygge 89 mandater.

SV har hele veien vært tydelig på at de ønsker å regjere med de to større partiene. Før helgen sa partileder Audun Lysbakken at han kan samarbeide med hvem som helst.

– Min holdning er at jeg tar hele hurven. De som må med, må med. Så får vi sette oss ned og snakke sammen, for det skylder vi det norske folk, sa SV-lederen under den NRK-sendte partilederdebatten i Bodø konserthus fredag.

Da er det opp til Senterpartiet.

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum sa gjennom hele valgkampen at han ikke ønsker å regjere med SV, selv om det av mange ble oppfattet som et spill for galleriet.

Med fasiten klar etter valget mandag, har flere sentrale senterpartister uttalt seg om et mulig regjeringssamarbeid med SV.

Nei fra Borten Moe og Arnstad



Sp-nestleder Ola Borten Moe er tydelig på at planen for Senterpartiet er mindretallsregjering med Sp og Ap.

Til Adresseavisen sier Borten Moe at planen fortsatt er en regjering med me Ap og Sp.

– Så da er det mindretallsregjering du ønsker? spør Adressas journalist.

– Ja, vi fikk jo ikke flertall. Det er ei mindretallsregjering vi har. Og det har vært en helt vanlig styringsform i Norge. Så det i seg selv er ikke spesielt oppsiktsvekkende, svarer sier Borten Moe.

Også Senterpartiets parlamentariske leder er skeptisk.

Marit Arnstad peker på den politiske avstanden mellom Sp og SV.

– Vi skal gå inn i de samtalene vi har blitt invitert til av Jonas Gahr Støre, og vi skal se hva som kommer ut av de samtalene, men foreløpig er vårt foretrukne alternativ et alternativ med Sp og Ap, sa Arnstad på Politisk kvarter på NRK tirsdag morgen.

Ja fra Lundteigen, Tvinnereim og Navarsete



På den andre siden finner vi Sp-veteran Per Olaf Lundteigen, som også før valget var tydelig på at Senterpartiet må snakke med SV om regjeringssamarbeid om valgresultatet skulle tilsi det.

– Nå blir Støre statsminister – og vi bør si ja til en flertallsregjering med Ap og SV, sa Lundteigen til VG på partiets valgvake.

Tidligere valgkvelden sa også partiets andre nestleder, Anne Beathe Tvinnereim, til Aftenposten, at Sp ikke har lukket dørene for et regjeringssamarbeid med SV.

Tidligere Senterparti-leder Liv Signe Navarsete er tydelig på at hun ønsker en flertallsregjering med Ap, Sp og SV.

– Mange har framstilt det som om SV er så vanskelig å samarbeide med. Jeg opplevde som partileder at det var like lett, og like vanskelig, å samarbeide med Ap som med SV, sier Navarsete til Klassekampen.