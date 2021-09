Under den borgerlige utgaven av Politisk kvarter på mandag, skrøt Listhaug av et «formidabelt valgresultat» for Frp.

Partiet får en oppslutning på 11,7 prosent, som er en nedgang på 3,5 prosentpoeng fra forrige stortingsvalg, men bedre enn partiet gjorde det på meningsmålingene i sommer.

Er det noe partiet kan, er det å være i opposisjon, ifølge Listhaug, som varsler et meget tydelig og klart Frp i tiden framover.

Hun understreker imidlertid at Frp også har vist at de kan styre, spesielt mellom 2013 og 2017, da de satt i regjering med Høyre.

– Deretter ble det tungt, da Venstre og KrF kom inn. Det er en lærdom å ta med seg videre. Så håper jeg at vi skal bygge oss opp mot 2025, og da håper jeg Høyre har sett at de er aller best sammen med Frp.

På spørsmål om Frp aldri kan samarbeide i regjering med Venstre og KrF igjen, svarer Listhaug:

– Altså, da må de forandre politikk, for avstanden der er stor. Vi må kunne konkludere med at erfaringa med å sitte sammen med dem og styre var dårlig.