Kaller inn til pressekonferanse

Klokken 13.00 i hagen i regjeringens representasjonsanlegg vil Erna Solberg (H) kommentere resultatet av stortingsvalget.

Mandag kveld ble det klart at Høyre og Solberg vil være opposisjonsparti på Stortinget de neste fire årene, noe som gjør den avtroppende statsministeren historisk.

Dette gjør Solberg til den første på over hundre år som blir valgt inn på Stortinget ni ganger.

– Høyres arbeidsøkt i regjering er over for denne gang, men jeg sier for denne gang, for vi har alle ambisjoner om å komme sterkt tilbake. Nå starter en ny økt i opposisjon, sa Solberg på valgkvelden.

Høyre-nestleder Tina Bru har vært tydelig på at partiet har et klart mål om å vinne tilbake regjeringsmakten.

– Det er bare å brette opp ermene og komme i gang, sier Bru til NTB.