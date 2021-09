Nå starter arbeidet med ny regjering

Med 99,7 prosent av stemmene opptelt, er det klart at Ap, Sp og SV får flertall på Stortinget med 89 mandater.

– Nå skal jeg snakke med mitt eget parti – partiledelsen og sentralstyret – i morgen. Så er det naturlig for de samtalene jeg har annonsert i kveld, at vi begynner med Senterpartiet, som er største parti. Så SV, og så skal vi snakke med Rødt og MDG, sa Støre til NTB natt til tirsdag.

Støre: Samtalene er ikke i gang

Partilederen tror alle partiene har behov for å oppsummere hver for seg først.

– Vi har et stort ansvar nå: Vi har fått et stort flertall. Det må tas noen valg. Men jeg tenker at alle må kjenne på det ansvaret. Vi skal få en god prosess mot en ny regjering, så kommer sakene i neste runde, sa Støre.

Han sa samtidig at samtalene ikke er i gang allerede.

– Nei, det er de ikke. Vi er veldig enige om at vi skal hvile ut nå. Og jeg tror alle partiledere skal til sine partier med resultatet, oppsummere det og legge veien videre.

Nedgang, men bedre enn målingene

Ap-lederen ble møtt av et stort pressekorps da han natt til tirsdag kom hjem til boligen vest i Oslo. Han avslørte at han har «noe på kjøl», men regnet med at det sannsynligvis ble å sove med det samme og ingen feiring med alkoholholdig drikke.

Med 99,7 prosent av alle stemmer telt opp, har Ap fått 26,4 prosent. Det er en nedgang på 1 prosentpoeng fra valget for fire år siden, men betydelig bedre enn hva partiet har hatt på en del meningsmålinger.

Ifølge VG vil sonderingene innledes tirsdag, med konkrete forhandlinger fra onsdag neste uke.

Både SV og Ap har sentralstyremøter klokken 14 tirsdag, melder NRK.