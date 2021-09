Vårt Land-kommentator: KrFs mørkeste dag

Han betegner valgresultatet på 3,8 prosent som et dolkestøt som partiet skal ha vansker med å reise seg fra hvis det ikke får tatt de nevnte grepene.

– Det holder ikke å remobilisere de velgerne som tidligere har stemt KrF, så lenge partiet ikke vinner nye. Den demografiske utfordringen med at KrFs velgere dør ut er kanskje mer sann enn mange i partiet liker å tro. Det er kanskje for krevende å finne velgere som er imot selvbestemt abort, sier tja til konverteringsterapi og samtidig er for en offensiv klima- og flyktningpolitikk. De velgerne er det altfor få av, skriver Erstad i kommentaren.

Han er tidligere KrFU-leder og har også vært den nærmeste rådgiveren til tidligere partileder Knut Arild Hareide. Erstad var i den delen av partiet som ønsket et samarbeid med Ap og Sp og meldte seg ut da partiet valgte den andre retningen.

Erstad mener samtidig at den «kniven på strupen» som dette stortingsvalget viste seg å bli for KrF, kanskje er det som trengs for en fornying i partiet.

– Fordi mange vil mene at uten KrF i norsk politikk, vil det norske samfunnet mangle noe verdifullt, skriver han.