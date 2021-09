– Vi har jobbet hardt, og nå kan vi endelig si: Vi klarte det, sa Jonas Gahr Støre da han kort tid før midnatt valgkvelden inntok talerstolen på Arbeiderpartiets valgvake på Youngstorget i Oslo.

Den rødgrønne siden med Ap, SV og Senterpartiet har rent flertall, selv uten å måtte støtte seg på Rødt og MDG. Valget betyr også slutten for Erna Solbergs åtte år som statsminister.

Valget har fått oppmerksomhet også utenfor landets grenser, og spesielt hos broderfolket i Sverige har valgresultatet preget toppsakene.

«Seiersjubel i natt – skifte i Norge: – Vi har klart det», var toppsaken til svenske Expressen mandag kveld, mens konkurrenten Aftonbladet også hadde ryddet fronten for det norske valget.

Begynnelsen på en venstrebølge

Der har kommentator Wolfgang Hansson spekulert i om det norske valget kan være begynnelsen på en ny venstrebølge over Europa.

«Selv om det finnes en del spørsmålstegn omkring det virkelig er en ny venstrebølge, så er følelsen av kombinasjonen av pandemi og klimakrise gjort at de høyrepopulistiske fremskrittene etter 2015 har avtatt». Han sammenligner situasjonen med Tyskland der venstresiden også er på fremmarsj.

Se video: Støres triumf: – Vi klarte det

Klimavalg

Danske Politiken skriver at «Erna Solberg erkjenner nederlag» og at «Norge rykker et stort skritt til venstre med et klimavalg».

Britiske Independent har kalt det norske valget et «Klimakrise-valg» og pekt på at Norge tross sin oljerikdom nå virker å innse at landet må kutte i klimautslipp og at klimakrisen har preget valgkampen.

The Guardian skriver at Arbeiderpartiet kan juble over valget, men må vente seg tøffe forhandlinger og tøffe valg når det kommer til sparringspartnere i regjering.

– Ikke lengre elefanten i rommet

Også amerikanske CNN har fokuset rettet mot oljedebatten og klimaet i sin rapportering om det norske valget.

– Klimaet er nå en av de største hovedutfordringene i norsk politikk. Det er uenigheter om hva som er den beste politikken og hvor mye det haster med å ta grep, sier Ole Jacob Sending forskningssjef på NUPI, i sin analyse til kanalen.

– Det er ikke lengre elefanten i rommet. Det er en stadig større anerkjennelse at Norge har en utfordring, sier han til CNN.