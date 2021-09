MDG får en oppslutning på 3,85 prosent. Med 110.200 stemmer og 99 prosent av stemmene telt opp, er det klart at partiet ikke kan oppnå 4 prosent.

– Vi har gått veldig fram, men vi har ikke klart sperregrensen. Nå får vi to eller tre representanter på Stortinget, og med det enten doblet eller tredoblet oss, og gjort vårt beste valg noensinne, sier MDG-leder Une Aina Bastholm om resultatet i partilederrunden på Stortinget.

Hun mener likevel at valget bør kunne kalles et klimavalg.

– Det er ganske mye som tyder på at det har vært et klimavalg for velgerne. Det har jo vært den saken som undersøkelser viser at flest folk har oppgitt som sin viktigste sak – og da har det jo vært et klimavalg, sier hun.

På meningsmålingene før valget så det ut til at MDG kom til å klare å komme over sperregrensen, men slik ble det altså ikke for partiet.

– Vi vet ikke om meningsmålingene har målt oss for optimistisk eller om vi har gått ned på slutten. Vi kommer uansett til å jobbe hardt med tilliten til velgerne i ryggen, sier Bastholm.