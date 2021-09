Ropstad erkjente nederlag – så gikk brannalarmen

Brannalarmen gikk under Ropstads takketale til valgvaken. Da hadde Ropstad takket for partiets innsats, og sagt at regjeringen vil gå av.

– Det er en ting som er klart. Det er at regjeringen har mistet støtten i Stortinget, og vi vil gå av så snart en ny regjering er på plass, sier Ropstad.

Solberg-regjeringen kommer til å gå av etter at statsbudsjettet er lagt fram i høst, så sant Støre da har stablet sin regjering på beina.

– Jeg vil gratulere Støre med valgresultatet og ønske ham lykke til i den jobben. KrF vil gå tilbake til å være et opposisjonsparti på Stortinget, sier Ropstad.