Spent Listhaug avla sin stemme på Hovseter i Oslo

Det er første gang Listhaug leder partiet i et valg etter at hun tok over som partileder for Siv Jensen.

– Nå er det velgerne som skal avsi dommen, så jeg er veldig spent på det endelige resultatet, sa Listhaug til TV 2 etter hun hadde stemt.

Hun er selv førstekandidat i Møre og Romsdal, hvor Frp kan se ut til å gjøre det godt, ifølge en meningsmåling, som er tatt opp for Sunnmørsposten, fra fylket.

Nasjonalt får partiet 11,4 prosent av stemmene på snittet av meningsmålingene for september, ifølge nettstedet Poll of polls. Dersom det stemmer, ligger Frp an til å få tjue mandater på Stortinget.

Mandag kveld klokken 21 kommer den første prognosen fra Valgdirektoratet som er basert på alle forhåndsstemmene som er blitt telt opp.