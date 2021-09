Venstresiden kritisk til politisk rekruttering fra PR-bransjen

Det er en kjent sak at mange politikere iblant går ut av politikken til fordel for å tilslutte seg et PR-byrå. Mange av dem går også noen ganger inn igjen i politikken.

Dersom det blir en ny regjering etter mandagens stortingsvalg, kommer ikke Ap-leder Jonas Gahr Støre til å rekruttere tidligere Ap-politikere som nå befinner seg i PR-bransjen, skriver VG.

– Jeg ser ikke for meg noen overganger til en eventuelt Ap-ledet regjering. Vi har så mange flinke folk som er tillitsvalgte og engasjert i landet over, at det er der jeg vil se, sier Støre.

Ifølge VGs oversikt har nær 150 personer gått mellom PR-bransjen og politikk i løpet av de siste tre stortingsperiodene. Det er altfor mange, mener Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum, som sier han ikke vil ta inn en eneste person fra PR-bransjen inn i sitt eventuelle regjeringsapparat.

– Hvis vi som er partiledere sier at vi ikke ønsker det og ikke rekrutterer derfra, så blir det slutt, sier Vedum.

SV-leder Audun Lysbakken sier han ønsker strengere karanteneregler begge veier slik at folk ikke umiddelbart kan gå direkte fra politikk til PR-bransjen og motsatt.