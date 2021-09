Audun Lysbakken med regjering i sikte: – Trygve og jeg vil ha mest å snakke om

ABC Nyheter publiserer i dagene frem mot valget intervjuer med lederne for partiene på Stortinget.



Sosialstisk Venstreparti ligger an til å få en solid opptur ved dette valget. Ifølge Poll of polls har partiet en snittoppslutning på målingene denne måneden på tett oppunder ti prosent. Ved forrige stortingsvalg endte SV på seks prosent.

– SV ser foreløpig ut til å bli en av valgets vinnere, er du overrasket, hvorfor har dere medvind?

– Vi har hatt tro på at vi kan bli den store positive overraskelsen i dette valget. Fordi mange er opptatt av både miljø og rettferdighet, og fordi mange rødgrønne velgere vil vise at de ikke ønsker en sentrumsregjering med kun Ap og Sp, svarer SV-leder Audun Lysbakken (43).

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum har vært tydelig på at han ikke ønsker å ha med SV i regjering, mens Senterpartiet-veteran Per Olaf Lundteigen sier til ABC Nyheter at partiet må snakke med SV om regjeringssamarbeid om valgresultate tilsier det.

– Det kommer motstridende signaler fra Sp om å regjere med SV, hvordan tolker du det?

– Sp har vært ærlig på at de foretrekker en regjering med kun seg selv og Ap. Det vil være en sentrumsregjering, som kan kjøre slalåm i Stortinget og samarbeide med høyresiden i viktige saker. Det betyr at et sterkt SV er viktig for å heller få en rødgrønn regjering og et flertall bundet til venstresiden.

– Dersom SV kommer i regjering, hvilke statsrådposter står øverst på SVs liste, og hvorfor?

– Det er sakene som avgjør for oss, så det sier jeg ikke noe om før vi har klart å forhandle fram en avtale som gir tilstrekkelig gjennomslag for et mer rettferdig Norge og en tøffere miljøpolitikk.

Audun Lysbakken har vært i regjering før, fra 2009 til 2012, da han var barne-, likestillings- og inkluderingsminister.

– Hva er de første 3-5 store sakene du vil endre på i Norge dersom SV kommer i regjering nå?

– Kraftfull forandring for å få ned forskjellene og utslippene blir helt avgjørende for oss. Og så vil vi prioritere to velferdsreformer, gratis SFO og billig tannbehandling.

– Hvorfor skal velgere, som er bekymret for klimaendringer, stemme på SV?

– Fordi vi som eneste parti har lagt fram en plan for å kutte utslippene med 70 prosent innen 2030, tonn for tonn og tiltak for tiltak. Og fordi vi står for en aktiv industripolitikk som vil trygge jobbene med nye grønne oppgaver når oljen trappes ned.

– Vi har noen faste spørsmål også. Kjøttkaker med Trygve på kroa, eller sushi med Erna på Geilo?

– Hvis det blir nytt flertall er det vel Trygve og jeg som har mest å snakke om, så det blir kjøttkaker.

– Hva er det verste du har måttet gjøre som politiker?

– Latt som jeg var KrF-politiker for et TV-program (TV 2s «Torsdag kveld fra Nydalen», red.anm) og gått med skjult kamera for å helle ut ølen til folk på uteservering på Karl Johan. Livsfarlig, selvsagt.

– Har regjeringen gjort en god eller dårlig jobb med pandemihåndteringen?

– Begge deler. Det er gjort mye godt når det gjelder håndteringen av smitten. Men håndteringen av den økonomiske nedturen som fulgte pandemien står til stryk. Opposisjonen måtte presse gjennom tiltak for de arbeidsløse og kriserammede bedrifter. Pandemien ble en forskjellskrise. På den ene siden har det gått så det griner på toppen av det norske samfunnet, med stadig nye rekorder på børsen. På den andre siden er det arbeidsfolk som har betalt prisen for krisen.

– Hva er den største politiske tabben i Norge i 2021?

– Hovmod står for fall, så jeg deler ikke ut tabbepriser.

– Hva er de viktigste saken i valgkampen?

– For meg er det to saker, og de dominerer også når folk blir spurt hva som er viktigst nå. Den økende ulikheten i makt og rikdom, og klimakrisen. Vi må ta vare på det fineste med Norge: små forskjeller og sterke fellesskap. Og så må vi ta vare på det viktigste for framtiden, klimaet og naturen, svarer bergenseren.

–Når var du ordentlig lei deg sist?

– Da Brann tapte hjemme mot Haugesund. Resultatene til Brann slår rett inn på humøret mitt.

– Når var du ordentlig glad sist?

– I går, da Brann endelig vant en kamp igjen og slo Lillestrøm 3-2 borte.