Erna Solberg: – En fragmentert valgkamp

– Det er en mer fragmentert valgkamp enn mange valgkamper før har vært, sier Solberg til NTB.

Hun forteller at hun har merket dette godt når hun har vært ute og reist i valgkampen: Temaene varierer fra sted til sted, og på mange måter er det flere valgkamper som går parallelt.

– For oss er for eksempel verdiskapning et veldig viktig tema i denne valgkampen. Det opplever vi er sterkt noen steder, og så er det veldig lite sterkt andre steder, sier Solberg.

Hun vil likevel ikke komme med noen analyse nå av den fallende trenden for Høyre.

– Vi får se når vi kommer til mandag, sier statsministeren.

Hun står også fast på at det var riktig av regjeringen å legge fram et forslag til endring av oljeskatten helt i innspurten av valgkampen – og at det ville vært rart å komme med dette etter valget.

– Det var en nødvendighet å gjøre, og jeg tror at det blir veldig viktig for oss framover.

Hos nettstedet Poll of polls ligger Høyre på 19,4 prosent i snittet av målinger fra september. Partiet har falt fra et nivå på 25, 6 prosent i februar, og i valget i 2017 fikk Høyre 25,0 prosent av stemmene.

I en Dagbladet-måling denne uka fikk Høyre 17,0 prosent. Det er den svakeste enkeltmålingen for partiet siden før pandemien.