– Man så vel at Jonas Gahr Støre begynner å kjenne statsministeren inne i seg, han snakker nå ganske rundt, men var samtidig offensiv, sa politisk kommentator i Dagens Næringsliv, Frithjof Jacobsen, til NRK etter partilederdebatten i Bodø fredag.

Han mener den NRK-sendte debatten var både god og oversiktlig, og fikk støtte av politisk kommentator i NRK, Magnus Takvam.

Det ble som ventet ingen avklaring om regjeringskonstellasjoner på rødgrønn side, men Takvam synes likevel den delen av debatten var interessant.

– Fordi årsaken er at partiene ikke driver et politisk spill, men at det er reelle politiske konflikter og uenigheter på den siden.

– Sp markerte seg både sterkt mot SV og MDG. SV, som vil ha alle med, gikk knallhardt ut mot en eventuell Ap- og Sp-regjering, fordi den kan samarbeide med de borgerlige, sa Takvam.

Begge de politiske kommentatorene var enig i at de mindre partiene klarte seg bra i debatten.

– Alle fire partiene lykkes med å komme fram med sine kjernesaker, som har appell hos de velgerne som vurderer å stemme på dem, sa NRK-kommentatoren.