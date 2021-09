Knallrød meningsmåling i Oslo

Målingen gir SV en oppslutning på 17,1 prosent i Oslo, noe som er 7,8 prosentpoeng mer enn valgresultatet i 2017. Hvis dette ble valgresultatet, ville tre SV-kandidater kommet inn på Stortinget fra hovedstaden, skriver TV 2.

Tidligere målinger fra Oslo har også vist svært gode resultater for venstresidens partier, men det svært gode resultatet for SV gjør at til sammen 59,2 prosent av stemmene går til disse fem partiene.

Til sammen tolv av Oslos 19 direktemandater havner hos venstresiden på denne målingen. Arbeiderpartiet får bare 22 prosent (-6,4 prosentpoeng) noe som ville vært det dårligste resultatet siden krigen, men får fortsatt inn fem kandidater. Rødt med 9,7 prosent (+3,4) og MDG med 8,6 (+2,6) får begge inn to. Senterpartiets Jan Bøhler er derimot langt unna en plass med knappe 1,9 prosents oppslutning på meningsmålingen (-0,2).

Blant de borgerlige er det kun Venstre som har grunn til å smile. En oppslutning på 11,2 prosent er mer enn partiet har hatt i Oslo siden 2. verdenskrig. Høyre får et svært dårlig valgresultat på 20,6 prosent (-5,8 prosentpoeng) og dermed kun fire representanter, noe som betyr at Mathilde Tybring-Gjedde og Michael Tetzschner mister plassene sine. Fremskrittspartiet faller til 5,3 prosent (-4,2 prosentpoeng), og dermed er Jon Helgheim ute.

786 personer er blitt spurt i meningsmålingen fra Kantar, som har en feilmargin på mellom 1,5 og 3,2 prosentpoeng. Kantar har ikke gjennomført noen meningsmålinger i Oslo på vegne av TV 2 tidligere i valgkampen, noe som er grunnen til at tallene sammenlignes med oppslutningen i forrige valg.