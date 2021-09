Sperregrensa kan redde Støres drømmeregjering

Marginene er hårfine tre dager før valget.

Fire partier – Rødt, MDG, Venstre og KrF – vaker rundt sperregrensen på 4 prosent. Havner to av dem under, vil flertallet til Ap-leder Jonas Gahr Støres drømmeregjering – trioen Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV – trolig være sikret med 87–88 mandater, viser utregninger.

– Det er likegyldig hvem av dem som havner under streken. Resultatet blir det samme, sier Johan Giertsen i Poll of polls til NTB.

To ting

Han mener Støres håp om en regjering med flertall bak seg står og faller på to ting.

For det første at oppslutningen øker om de tre mulige regjeringskameratene Ap, Sp og SV.

– Vei nummer én er å hente flere velgere. Ap vokser ofte litt i innspurten av en valgkamp, og det vil ikke være noen bombe om Ap gjør det litt bedre i valget enn på målingene, sier Giertsen til NTB.

Den andre veien er altså at minst to av småpartiene havner under sperregrensa og dermed ikke har krav på utjevningsmandater.

Forutsetningen er at oppslutningen om partiene ikke endrer seg stort jevnført med septembersnittet til Poll of polls.

Om alle fire havner over sperregrensa, ryker Støres håp om flertall.

Støres advarsler mot å stemme Rødt og MDG kan dermed tjene to formål: Det kan gi flere stemmer til Ap, Sp og SV, samt sikre flere mandater.

Hårfine marginer

Valgforskerne har lenge pekt på at årets stortingsvalg har vært preget av en venstrevind, særlig for partiene til venstre for Ap. Men bildet kan være i ferd med å endre seg.

Fra å ha bli spådd et gjennombrudd, slåss særlig MDG nå hardt mot sperregrensa. For partiet står kampen nå først og fremst i Oslo.

KrF har gjort det svakest på målingene i månedene før valget, men de siste ukene ser partiet ut til å ha fått mange velgere ned fra gjerdet.

I tillegg har Senterpartiet vært i fritt fall siden juli, mens Frp har begynt å ta igjen noe av det tapte. Dersom Frp igjen blir landets tredje største parti, krymper sjansen for at en rødgrønn trepartiregjering får flertall.

Knepper inn forsprang

I tillegg har den borgerlige blokken begynt å kneppe inn på forspranget til venstresiden. Det kan svekke sjansene for at en rødgrønn regjering får flertall.

I begynnelsen av august hadde partiene på venstresiden en samlet oppslutning på 58,3 prosent mot 38,4 på borgerlig side på fylkesmålingene. Den rødgrønne blokka ledet dermed med 19,9 prosentpoeng, ifølge Poll of polls.

En drøy måned senere er forspranget redusert til 15,6 prosentpoeng.

På gjennomsnittet for landsmålingene i september er imidlertid avstanden mellom de to blokkene litt større – 17,8 prosentpoeng.

NRKs siste supermåling torsdag viser derimot motsatt tendens: Der er avstanden 13,8 prosentpoeng.

Et gjennomsnitt av målingene i september gir de tre partiene i alt 81 mandater. Legges landstendensen fra de siste målingene i sju fylker til grunn, er tallet enda lavere – 79 mandater.

Fire av ti har forhåndsstemt

I årets valg har antallet som forhåndsstemmer, allerede slått alle rekorder.

Fredag morgen hadde nær fire av ti stemmeberettigede avlagt sin stemme, og allerede på formiddagen var det lange køer utenfor stemmelokalene.

I år ligger det dermed an til at én av to som faktisk stemmer, har gjort det på forhånd. I valget i 2017 utgjorde forhåndsstemmene 36,1 prosent av alle avlagte stemmer.