Forrige uke ble AUF-politiker Mathias Solli (20) slått til etter folkemøtet og statsministerdebatten i Trondheim. Politiet etterforsker saken og har pågrepet en mann som er mistenkt for forholdet.

Samme uke ble tidligere Ås-ordfører Johan Alnes slått bakfra da han var på vei til en valgbod for Ap på Vinterbro senter. Han ønsket ikke selv å anmelde, men politiet har anmeldt saken på eget initiativ. En mann er foreløpig mistenkt, men ingen er pågrepet.

Filter nyheter melder også at en 15 år gammel AUF-er ble utsatt for stygge tilrop fra en voksen mann da han sto på valgkampstand i Vestre Toten tidlig i valgkampen. Mannen ropte «Breivik burde gjort en bedre jobb» og at «du bør få et nakkeskudd. Grav din egen grav», ifølge avisen.

Tidlig i valgkampen ble en annen AUF-er i 20-årene sparket av en ukjent gjerningsperson bakfra mens han sto på Aps valgkampbod i Karl Johans gate i Oslo. AUFs generalsekretær Sindre Lysø sier til Filter Nyheter at angrepet skjedde uten forvarsel.

– Han falt ikke, men han ble sparket hardt til og fikk merker bak, forteller Lysø.

Han sier han er opprørt over mengden voldsepisoder og trusler Arbeiderpartiet og AUF har blitt utsatt for i årets valgkamp.

– Det gjør at folk vegrer seg for å delta og holder tilbake meninger, sier han.