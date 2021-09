Til NTB legger Røe Isaksen til at dagpengeperioden og den forhøyede dagpengesatsen også blir forlenget.

Den spesielle permitteringsordningen under coronapandemien skulle utløpe 1. oktober, noe som kunne få store konsekvenser for 80.000 arbeidstakere.

– Kjøpt oss tid

– I tillegg er vi enig med partene i arbeidslivet om at vi fortsetter å jobbe videre med den kommunale støtteordningen som regjeringen foreslo før helgen. Det er avgjørende at denne innrettes slik at den treffer bransjer og bedrifter som er spesielt hardt rammet, sier Røe Isaksen.

Han sier at tross stadig bedre tider i norsk økonomi og fallende ledighet, er det fortsatt noen bedrifter som fortsatt sliter.

NHO: – Viktig å ikke låse arbeidskraften

Hovedorganisasjonen Virke er svært fornøyd med forlengelsen.

– Vi har nå kjøpt oss viktig tid og forhindret at permitteringsordningen går ut allerede 1. oktober. Vi kommer til å bruke tiden fremover til å jobbe for at støtteordningene varer like lenge som krisen. Vi er ikke i mål, men dette var et viktig steg i riktig retning, sier Stian Sigurdsen, direktør for samfunnspåvirkning i Virke, til NTB.

Nina Melsom, som er direktør for arbeidsliv i NHO, sier hun har forståelse for Isaksens avgjørelse, og mener en måneds forlengelse dessuten vil gi et bedre kunnskapsgrunnlag for å se hva slags utfordringer bedriftene vil stå i.

– Når det er sagt, er vårt utgangspunkt at det er rask bedring i arbeidsmarkedet. Vi har også bedrifter som skriker etter arbeidskraft, og vi har et ansvar for ikke å låse arbeidskraften, sier hun.

LO-lederen: – En måned er bedre enn ingenting

LO-leder Peggy Hessen Følsvik skulle helst sett en forlengelse fram mot årsskiftet.

– Det var det ikke mulig å få statsråden med på, og da er min tanke at én måned er bedre enn ingenting. Så får vi sette vår lit til at stortingsvalget vil gi oss et nytt flertall, som kan gi oss ordninger så lenge krisen varer, sier hun.

YS-leder Erik Kollerud understreker at situasjonen må vurderes på nytt i oktober.

– Når regjeringen nå forlenger ordningen med kun én måned, frykter vi at krisen bare utsettes litt, sier han i en pressemelding.

SV: – Rett før vi trakk i nødbremsen

Arbeiderpartiet, SV og Rødt har tidligere åpnet for å hasteinnkalle Stortinget for å tvinge fram en slik forlengelse. Fremskrittspartiet argumenterte også for en forlengelse.

– Nå har det hele politiske Norge utenom regjeringen selv, bedt om handling over lang tid. SV er glad vi endelig har fått gjennomslag for å forlenge permitteringsordningen, slik vi har krevd lenge. Nå var det rett før vi trakk i nødbremsen og samlet Stortinget, sier SVs nestleder Kirsti Bergstø.

– Rødt ba allerede i slutten av august presidentskapet om å hasteinnkalle Stortinget for å forlenge kriseordningene. Regjeringa har dratt beina etter seg hele veien, men har endelig sikret de kriserammede et absolutt minimum av trygghet de neste ukene, sier Moxnes.

Arbeiderpartiets arbeidspolitiske talsperson Rigmor Aasrud peker også på at regjeringen har endret mening under sterkt press. Hun ber om ytterligere handling.

– Det er fortsatt en rekke spørsmål og ordninger som er uavklarte, vi regner med at regjeringen fremmer et forslag til Stortinget hvor vi får behandlet helheten, sier Aasrud.

– Om det er behov for ytterligere forlengelser, får vi vurdere de neste ukene når vi ser hvordan pandemien og næringslivet utvikler seg, sier leder Erlend Wiborg (Frp) i arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget.