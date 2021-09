Slik vil Sp og Bøhler få slutt på skytevolden i Oslo

– Jeg er opptatt av at politiet er tett på kriminelle miljøer for å hindre at det er skytevåpen i omløp, beslaglegge dem og avverge og forebygge episoder, sier Bøhler til NTB.

I forrige uke var han i Eidsberg fengsel for å legge fram Senterpartiets trygghetsplan, som han mener er rett medisin for å få bukt med vold og skyting i hovedstaden.

– Det viktigste punktet i planen med tanke på dette, er at vi vil opprette egne enheter mot organisert kriminalitet i alle politidistrikter, sier Bøhler.

Han påpeker at det ikke er hvem som helst som bidrar til at det er våpen i omløp, og at dette ofte er tunge kriminelle miljøer.

– Man må være tett på de som selger skytevåpen og hindre at de som har dem tør å gå med det, sier Bøhler.

Bekymring

Oslo-politiet har uttrykt bekymring etter flere skyteepisoder på kort tid.

I løpet av to uker i slutten av august ble fem personer skutt og skadd i tre forskjellige skyteepisoder.

– Dette tar vi på det største alvor. Det er svært alvorlig at det skytes i det offentlige rom, sa politileder Grete Lien Metlid på en pressekonferanse forrige tirsdag.

Hun opplyste at politiet ikke setter episodene i sammenheng.

Forebygging

Bøhler er særlig bekymret over at flere av hendelsene i det siste har skjedd på steder hvor mange folk ferdes. Han påpeker at det er sammensatte årsaker til volden, men mener at det uansett vil hjelpe med et politi som er tettere på folk.

– Politiet har vært utrolig flinke til å etterforske drapsforsøk og drap. Men jeg etterlyser en styrking i evnen til å avverge og forebygge, oppdage hvem som går med våpen og hvem som selger våpen, slik at man får mindre tilgang på gata, sier Sp-politikeren.

Han trekker fram punkt ti i Sps trygghetsplan, som handler om å opprette en ny gjengenhet hos Kripos for å gå etter bakmenn og kriminelle nettverk som opererer på tvers av politidistrikter.

For øvrig inneholder planen et punkt om å opprette politiposter i enkelte områder for å forebygge at ungdomskriminelle grupper og gjenger får fotfeste. I første omgang er det snakk om Mortensrud, Furuset, Stovner/Vestli og Holmlia i Oslo.

Optimist

Bøhler hadde 15 år bak seg som stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet da han i fjor høst han overrasket mange og meldte overgang til Senterpartiet

Nå håper han å sikre partiets første Oslo-mandat på Stortinget siden 1997.

– Jeg går jo til valg på programmet om trygg by. Det handler om mange flere ting enn punktene i trygghetsplanen, blant annet områdesatsing der hvor det er store sosiale forskjeller og praktiske jobber til folk som faller ut av skolen, sier han.

På de siste målingene har Bøhler både vært ute og inne av Stortinget, også etter at Senterpartiet gikk på en liten knekk i de nasjonale målingene i valgkampinnspurten.

– Det spriker litt, men jeg er optimist og har en god følelse, sier Bøhler.