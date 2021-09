Regjeringen øker norsk bistand med 3,1 milliarder – 2 milliarder til nytt klimafond

I tillegg settes det av 2 milliarder til et nytt klimafond som skal støtte omlegging til fornybar energi i utviklingsland.

Til sammen vil det bli foreslått et bistandsbudsjett som for første gang er på over 40 milliarder norske kroner, skriver Vårt Land.

– Det er to ting her – det ene er at norsk økonomi går bedre. Vi har vært tydelig på at bistanden skal være på 1 prosent av brutto nasjonalinntekt. I tillegg setter vi av midler utenfor bistandsbudsjettet til et klimafond for fornybar energi i utviklingsland, forklarer utviklingsminister Dag Inge Ulstein (KrF).

Han sier pengene blant annet skal brukes på skolegang for jenter, vaksinesamarbeid og fattigdomsbekjempelse.