– Det er en russebuss for eldre! sier Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre til NTB.

Sammen med byrådsleder Raymond Johansen (Ap) og et kobbel journalister fikk opposisjonslederen mandag rulle med en av de rosa bussene i bydel Bjerke i Oslo.

De rosa bussene er en ordning som tilbyr transport for eldre i hovedstaden. Siden oppstart i 2017 er det kjørt mer enn 140.000 turer med de rosa bussene, og ordningen har nå godt over 4.000 kunder i åtte bydeler.

– Det å ha et tilbud som gjør det mulig for mange å komme ut av isolasjon og få tilbud om å bli kjørt, om det er til frisøren, til gravlunden eller til venner, det er veldig populært. Det oppleves som trygt og godt, og sjåførene blir også veldig godt kjent med de som bruker tilbudet, sier Johansen til NTB.

Nå går Støre til valg på å løfte ordningen til nasjonalt nivå.

– Vi ønsker rosa busser i hele landet. Det er ambisjonen. Men da må vi ha en kommuneøkonomi som gjør det mulig, sier han.

Ap-leder Jonas Gahr Støre og byrådsleder Raymond Johansen (Ap) fikk mandag rulle med en av de rosa bussene i bydel Bjerke i Oslo. De rosa bussene tilbyr transport til eldre over 67 år. Foto: Torstein Bøe / NTB

Flere kommuner er interessert

Støre innrømmer at rosa busser nok ikke kommer til å dukke opp i alle landets kommuner. Men flere har vist interesse, som Kristiansand, Stavanger og Lørenskog.

Altfor mange eldre blir i dag sittende hjemme, advarer Ap-lederen. Hans håp er at rosa busser skal gjøre det lettere for eldre å komme seg ut.

Støre tillater seg også å komme med et stikk til Høyre:

– Høyresiden snakker ofte om valgfrihet. Da handler det om å kunne velge hvem som skal komme med hjemmetjenester. Men når jeg møter eldre, så sier de at valgfrihet for oss er å kunne velge å gjøre ting i løpet av dagen. Komme seg ut, møte andre, ha et tilbud, sier han.

– Hvor mye penger vil dere sette av til å gjøre dette nasjonalt?

– Det må være innenfor rammen av en romsligere kommuneøkonomi, sier Støre.

Veteraner på Årvoll

På den rosa bussen på Årvoll har Ap-toppene med seg 85 år gamle Randi Fuglesang, som er mor til Lars Erik Fuglesang (Ap), leder i Bjerke bydelsutvalg. Hun har ikke brukt de rosa bussene så mye selv og sier hun pleier å ty til sønnene for transport.

– Men det er veldig hyggelig for alle de andre som er enslige. Jeg ser det er mange som bruker de rosa bussene hos oss, sier Fuglesang, som bor på Årvoll omsorgssenter i bydel Bjerke.

Fuglesang legger til at hun ikke er veldig politisk interessert, men at hun heier på Støre i valget.

Det samme gjør Anne Jensen, en annen av beboerne på Årvoll omsorgssenter. Hun kunne skilte med diplom for 70 års medlemskap i Arbeiderpartiet da Støre og Johansen kom på besøk.

– Jeg har tro på Jonas. Jeg tror at folk våkner, sier Jensen til NTB.

Hun forteller at hun selv ble født inn i arbeiderbevegelsen og vokste opp med en far som var fagforeningsmann og måtte streike i månedsvis. Selv ble hun aktiv i Arbeidernes ungdomslag, og hun var ofte på Utøya.

Nå håper hun politikerne vil kjempe for å bevare sykehjemmene og bygge flere omsorgsboliger.

– Det er løsningen, for jeg stortrives med det.