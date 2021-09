Rødt foreslo å stramme inn reglene for pendlerbolig i 2019 – KrF stemte mot

Aftenposten avslørte søndag at KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad har fått gratis bolig av Stortinget ved å være folkeregistrert på gutterommet fra 2009 og helt fram til november i fjor. Samtidig eide Ropstad en del av en stor tomannsbolig i Lillestrøm kommune. Den leide han ut og fikk leieinntekter fra i disse årene. Helt i tråd med regelverket.

Rødt foreslo allerede i 2019 å endre disse reglene slik at dette ikke lenger ble mulig. Bakgrunnen var at DN samme år avslørte at stortingsrepresentant Himanshu Gulati (Frp) fikk dekket pendlerleilighet i Oslo. Samtidig eide Gulati allerede fire leiligheter i hovedstaden.

I forslaget tok Rødt til orde for at representanter ikke får tjenestebolig til disposisjon uten dokumentert særskilt behov, dersom man fra før av er i besittelse av annen bolig mindre enn 40 kilometers kjørelengde fra Stortinget.

– Vi stilte dette forslaget som vi kalte Lex Gulati. Det ville klargjort regelverket på de sentrale punktene i denne saken, sier Moxnes.

Han mener saken rundt Ropstad tydelig viser behovet for en oppstramming av regelverket.

Det var kun SV og MDG som støttet Rødts forslag. KrF stemte mot.

Ropstad selv har sagt han skjønner at folk kan oppleve det som feil at han har fått gratis bolig av Stortinget ved å folkeregistrere seg hos foreldrene. Han har også sagt at han er åpen for en ny gjennomgang av reglene.