Investor gir Abid Raja-bok til alle landets videregående skoler

– Det er en bok som bør inspirere all norsk ungdom og få dem til å skjønne at alle kan komme seg opp og fram, selv om barndommen er fæl, sier mangeårig Høyre-velger Jan Petter Sissener til VG.

Han omtaler boka «Min skyld» som åpenhjertig, og mener en kommer lenger inn på en politikers liv og sykdom enn noen annen bok.

I slutten av juli ble det kjent at Sissener ga 100.000 kroner i støtte til Senterpartiet i Oslo. Det er det samme beløpet det vil koste ham å gi alle landets videregående skoler Rajas bok. På spørsmål fra VG om han har som motiv å styrke de to partiene på bekostning av Arbeiderpartiet, er Sissener klar:

– Nei, Venstre støtter jeg fordi jeg ønsker å hjelpe dem over sperregrensen. Støtten til Sp var egentlig en støtte til Jan Bøhler, for et tryggere Oslo, sier han.

Kultur- og likestillingsminister Abid Raja er glad for at boka hans kommer ut til samtlige videregående skoler i Norge. Til NTB sier han at målet med boka er å øke kunnskapsnivået.

– Da er det flott om boka kan bli brukt på skolene. Den er et forsøk på å bringe oss som ulike mennesker enda nærmere hverandre. Det er gledelig om min bok kan bidra til å bygge de mentale broene mellom oss som bor i Norge, uavhengig av hvor vi bor hen i landet, sier han til NTB.