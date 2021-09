Erna Solberg tror ikke velgerne lar seg skremme av coronakritikk

– Jeg tror folk ser på pandemien uavhengig av valgkampen, sier Solberg til NTB.

Håpet var at en dalende pandemi og gjenåpning skulle gi Høyre og de andre regjeringspartiene vind i seilene fram mot valgdagen.

Men slik gikk det som kjent ikke. Etter skyhøye smittetall de siste ukene ble gjenåpningen torsdag satt på pause. Igjen.

Tar selvkritikk

Torsdag kveld entret Solberg scenen i Trondheim sammen med de andre to statsministerkandidatene, Ap-leder Jonas Gahr Støre og Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum.

Der tok hun selvkritikk på deler av coronahåndteringen etter sommerferien.

– Grønt nivå har blitt for kaotisk, testsystemene har ikke fungert godt nok. Det tar vi selvkritikk på. Vi må bli bedre og gå et skritt tilbake, sa Høyre-lederen.

– Godt sig

Men Solberg frykter ikke at dette vil spolere Høyres valgkamp bare en drøy uke før valgdagen 13. september.

– Jeg tenker at vi har fått gode meningsmålinger den siste tiden der vi har gått opp, og det er godt sig i vårt valgkampapparat, sier Solberg til NTB.

På fem målinger så langt i september får Høyre en oppslutning på 20,3 prosent i snitt, ifølge Poll of polls.

Avfeier kritikk

På torsdagens folkemøte ble Solberg utfordret av Støre i en duell om coronahåndteringen. Støre kritiserer regjeringen for blant annet dobbeltkommunikasjon og for å gi for optimistiske signaler.

– Det blir et inntrykk av at vi har kommet lenger mot målet enn vi er. Det er farlig, sa han.

Overfor NTB avfeier Solberg kritikken.

– Jeg mener at vi har vært veldig tydelige i forbeholdene. Og det er fortsatt mulig med full gjenåpning i september, akkurat sånn som vi har sagt.

Knabber Ap-løfter

Torsdag kom Solberg også med et knippe nye valgløfter, denne gangen rettet mot småbarnsforeldre. Nå skal både barnehage og SFO bli billigere, lovet hun.

Det samme har lenge vært et av Arbeiderpartiets løfter.

– Er ikke dette å knabbe Aps valgløfter?

– Nei, dette har vi gjort kontinuerlig gjennom åtte år.

– Du er ikke redd for at dette kan virke litt desperat, på tampen av valgkampen?

– Nei, dette har vi nå tatt inn i programmet vårt for neste periode.

Støre: Blitt dyrere

Ap-leder Jonas Gahr Støre mener det nå er opp til velgerne å vurdere hvem som er best på barnehagepolitikk.

– Barnehagene er blitt dyrere for folk med vanlig økonomi gjennom Erna Solbergs åtte år i regjering, slår han fast.

– Vi ønsker å gjøre barnehagene rimeligere for alle og ha gratis SFO for førsteklassingene, sier Støre, som lover en makspris på drøyt 2.000 kroner i barnehagen.