Støre kritisk til regjeringen etter smitterekorder: – Pandemien er ikke over

– Alle budskap som har gått ut på at dette er snart over, at vi i slutten av måneden kan ha «one-night-stands», som helseministeren sier, og begynne å klemme og danse. Det er jeg veldig skeptisk til , sier Støre til NRK.

Ap-lederen mener det har vært «hull» i kommunikasjonen fra regjeringen som potensielt kan få en tiltakstrøtt befolkning til å senke skuldrene.

– Det er noe barna våre erfarer nå

– Som at vi nå er rett rundt hjørnet, et signal om at dette er over. Det er det ikke. Det er noe barna våre erfarer nå, med veldig høye smittetall, sier Ap-lederen. Han mener imidlertid regjeringen i det siste har korrigert seg og understreket alvoret.

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum vil ikke kritisere regjeringens pandemihåndtering nå, men helsepolitisk talsperson Kjersti Toppe mener regjeringen har «feilet kraftig» nå på slutten av håndteringen.

– Vi har aldri kommunisert at dette er over

Helseminister Bent Høie sier seg uenig i kritikken, selv om han er enig i at smitteøkningen blant unge den siste uken har vært for høy og for rask.

– Vi har aldri kommunisert at dette er over, rett rundt hjørnet. Tvert imot har budskapet fra statsministeren og meg egentlig vært det motsatte, nemlig at vi ikke kunne fortsette gjenåpningen av Norge på det tidspunktet som vi opprinnelig hadde kommunisert, sier han til rikskringkasteren.