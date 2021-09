SV puster Sp i nakken på ny VG-måling

SV øker med 3,7 prosentpoeng og lander på 10,4 prosent på VG-målingen torsdag. Det er partiets beste notering på denne målingen på minst 13 år. Senterpartiets fall den siste tiden har stoppet opp, og partiet går her fram 0,7 prosentpoeng, til 12,6.

Dersom målingen hadde vært valgresultatet ville det gitt SV kun to færre mandater enn Sp.

– Jeg er bekymret

Målingen er en nedtur for Arbeiderpartiet, som har som mål å sitte i regjering med SV og Sp. Ap får 23,2 prosent, tilbake 3,4 prosentpoeng. Både Rødt og MDG er faretruende nær sperregrensen på fire prosent, og lander på henholdsvis 4,6 (-0,7) og 4,9 prosent (-1,8).

– Jeg er bekymret for at de som sier at de skal stemme på oss, ikke gjør det når de faktisk stemmer, sier Moxnes til VG.

MDG-leder Une Bastholm er fornøyd med målingen.

– Dette betrakter jeg fortsatt som en sterk måling for oss. Jeg kommer til å juble uansett for resultat over sperregrensen, sier hun til VG.

Høyre går tilbake

På borgerlig side er det kun Frp og Venstre som legger på seg – Frp med 2,1 prosentpoeng til 11,5 prosent, mens Venstre står med 5,5 prosent (+1,0). Krf går tilbake til 3,6 prosent (-0,8), mens Høyre går tilbake 1 prosentpoeng, til 20,1 prosent.

I målingen er det gjort 1.001 intervjuer. Feilmarginen er 2-3 prosentpoeng.