Bellona: Dødsstøtet for oljeleting i Barentshavet

Miljøbevegelsen møter forslaget fra regjeringen om en omfattende omlegging av oljeskatten med jubel.

– Regjeringen innrømmer her at risikoen for ulønnsomme prosjekter er for stor, sier Bellona-leder Frederic Hauge.

– Noen av disse endringene har Bellona bedt om lenge, blant annet fjerning av leterefusjon og opphørsrefusjon, og det er viktig at det totalt sett gir et strammere regime. Dette bør være dødsstøtet for leting i Barentshavet, sier Hauge, som mener en endring vil åpne for en større debatt om hvordan man kan sikre raskere omstilling av næringen.

Utfordrer Støre

Greenpeace Norge er fulle av ros til regjeringen for forslaget. Nå henvender organisasjonen seg nå til Arbeiderpartiet og ber om deres fulle støtte til omleggingen.

– Om Jonas Gahr Støre med troverdighet skal være en statsministerkandidat for klima og jobber, må han som et absolutt minimum garantere at han kommer til å drive samme linje som Erna Solberg. Dette må markere starten på en rasjonell oljepolitikk, og Arbeiderpartiet må nå ta kravet fra forskere, miljøbevegelsen og deler av fagbevegelsen om stopp i oljeleting seriøst, sier leder Frode Pleym.

Vil ha skattepakken vekk samtidig

Naturvernforbundet kaller forslaget «utrolig bra», og noe organisasjonen har jobbet for lenge.

En liten malurt i begeret er ifølge nestleder Pernille Hansen at oljeskattepakken som ble innført i fjor sommer, ikke forsvinner samtidig, men fases ut som tidligere planlagt.

– Dessverre vil de midlertidige skatteendringene som Stortinget innførte i fjor ha virkning ut hele dette tiåret, så det burde også endres, mener hun.

- Vendepunkt

En endring av petroleumsskatten vil være et viktig vendepunkt for norsk oljepolitikk og en viktig seier for miljøbevegelsen, mener WWF Verdens naturfond.

– Men det er viktig å huske at dette ikke vil omfatte de 58 planlagte utbyggingene som kommer under det midlertidige oljeskatteregimet der staten tar 90 prosent av risikoen, sier generalsekretær Karoline Andaur.