KrF vil gi fritidskort til alle barn – men har ikke råd

Fritidskort for alle barn og unge har lenge vært et av KrFs hjertebarn.

Hittil har ordningen kun vært et prøveprosjekt i noen få kommuner, men med kun et par uker igjen til valget kommer KrF-leder og barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad med et nytt løfte: Fritidskortet skal rulles ut på nasjonalt plan fra høsten 2022 dersom Solberg-regjeringen får fortsette.

I statsbudsjettet for neste år kommer regjeringen til å sette av 225 millioner kroner til den nasjonale satsingen på fritidskort, røper Ropstad til NTB. Det kommer på toppen av de 180 millionene som ligger inne fra før.

– Dette er et av de viktigste feltene vi har prioritert. Vi prioriterer både familiene og de med dårlig råd, og det er kanskje en av de viktigste investeringene vi som samfunn kan gjøre, sier Ropstad.

Ikke nok til alle barn

Men selv om prøveprosjektet blir nasjonalt i navnet, ser det ikke ut til å bli det i praksis. Millionene regjeringen har satt av i 2022-statsbudsjettet er nemlig ikke nok til at alle barn i alle kommuner får tilbud om fritidskort fra neste høst, vedgår Ropstad.

I et tidligere intervju med Agderposten anslår KrF-lederen at valgløftet om fritidskort på nasjonalt nivå vil koste rundt 1,8 milliarder kroner.

– Det er en stor kostnad, og derfor blir det en gradvis opptrapping, sier Ropstad til NTB.

Fritidskortet skal gi alle barn mellom 6 og 18 år opptil 2.000 kroner i året for å drive med organiserte fritidsaktiviteter.

Uklart hvem som får

Hvor mange kommuner som får ta del i fritidskort-ordningen og hvordan disse skal plukkes ut, er foreløpig i det blå.

Ropstad forsikrer imidlertid om at kommunene som har deltatt i prøveprosjektet, får beholde tilbudet også fremover.

Arendal og Vadsø var først ute i 2019. Året etter kom ti nye kommuner til, og denne høsten utvides ordningen med 12 nye kommuner.

– Vi ruller det ut gradvis med så mange kommuner det er budsjett til, sier Ropstad.

Lover kraftig opptrapping

KrF-lederen anslår at en firedel av barna i Norge vil få tilbud om fritidskort i 2022.

– Min ambisjon er at vi så raskt som mulig kan sikre at alle får det, sier Ropstad.

– Hva er tidshorisonten her?

– Mitt løfte er at i løpet av neste periode, så skal alle ha fått det, sier Ropstad.

Samtidig kommer han med en advarende pekefinger:

– Min store bekymring er at hvis Ap vinner valget, så kutter de ut denne ordningen.