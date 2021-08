– Jeg tror kjernekraftverk i Finnmark og Hammerfest kan bli løsningen på kraftbehovet i Norge i fremtiden, sier KrFs stortingskandidat Truls Olufsen-Mehus i Finnmark til NRK.

Han begrunner det med at kjernekraft leverer stabilt og har nært null CO2-utslipp.

Dette er noe kjernefysiker Sunniva Rose er enig i. Hun mener kjernekraft må være med i energimiksen til det grønne skiftet.

For å nå klimamålene i tide slår FN fast at det kan bli nødvendig med noe økt bruk av kjernekraft som energikilde på global basis.

Greenpeace Norge ser derimot ikke på dagens kjernekraft som løsningen til klimakrisen.

Leder Frode Pleym for Greenpeace Norge mener det største problemet er hvordan avfallet må håndteres.

– Det må lagres i tusenvis av år isolert fra vann og natur. Med hvilken rett kan vi skyve også det ansvaret over på kommende generasjoner?

Han understreker at de ikke er prinsipiell motstander av atomkraft. Samtidig mener han at det ikke er et realistisk alternativ å bygge nye kjernekraftverk for å løse klimakrisen.