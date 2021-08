Støre slår alarm om énsakspartier: – Dette har vi sett før i historien

Han har kjørt modellubåt hos Equinor, spilt fotball i Sandnes, delt ut roser i Ålgård, vært på folkemusikkfestival i Farsund og danset på Tik Tok.

Men det er ikke bare Støre som har svingt seg under statsministerkandidatens valgkamptur i Rogaland og Agder denne uka. Dansen på gallupen er like heftig, og flere målinger har de siste dagene vist at flertallet kan ryke for Støres foretrukne regjeringsalternativ – en Ap-ledet regjering med Senterpartiet og SV.

Samtidig fosser miljøpartiene fram. Det gjør Støre betenkt.

– Vi står i møte med noen store utfordringer knyttet til klima og arbeid. Det er en brytningstid i internasjonal politikk. Som svar på det kommer også partier med enkle løsninger som skal gi en følelse av at de har hele svaret. Det har vi sett før i historien, og vi ser det til en viss grad nå, sier han.

– Desto viktigere blir det for oss som har en forankring i våre verdier og vår historie, at vi holder fast ved at det vi legger fram, er svar på utfordringene.

(Saken fortsetter under bildet)

Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre lærer å danse sammen med Tik Tok-psykolog Maria Østhassel. Unge sliter mer under pandemien, og Østhassel har funnet nye måter å nå fram til dem på. De to møttes i Farsund fredag. Foto: Javad Parsa / NTB

Valgkamp teller

Støre gjør det klart at han mener et flertallsalternativ er det beste.

Nå vil han bruke de to siste ukene av valgkampen på å overbevise velgerne om det samme.

– Det er blitt en slags myte at valgkampen ikke betyr noe fordi så mange forhåndsstemmer. Men forskningen viser noe annet. Og det syns jeg er bra, sier han.

Støre spiller samtidig ned bekymringen for en kaotisk situasjon i Stortinget etter valget.

– Jeg er ikke skremt. Vi kan få til godt samarbeid i norsk politikk, og jeg er ikke redd for at de enkle «fikser alt»-løsningene skal bli avgjørende.

– Du snakker om «enkle løsninger». Kan du konkretisere?

– For eksempel at du setter en sluttdato for en industrivirksomhet som ligger til grunn for vårt energisystem. Da mener jeg at argumentasjonen om at vi skal utvikle, ikke avvikle, er grei å forklare.

(Saken fortsetter under bildet)

Jonas Gahr Støre om bord på flyet til Stavanger. Statsministerkandidaten har torsdag og fredag vært på valgkampreise i Rogaland og Agder. Foto: Javad Parsa / NTB

Imponert av Equinor

Støre trekker fram Equinor som eksempel. Da han og nestleder Hadia Tajik torsdag besøkte Equinors testsenter på Forus utenfor Stavanger, fikk de blant annet en innføring i hvordan selskapet jobber med karbonfangst og -lagring (CCS).

– De bruker stadig mer tid og store finansielle summer på det grønne skiftet. Det er mulig å få til dette, men ikke med mer symbolske datovedtak.

– Hvis vi ender opp med en mindretallsregjering etter valget, hvor vanskelig blir det å få stabile samarbeidskonstellasjoner i Stortinget?

– De neste to ukene snakker jeg om vårt alternativ, som er et flertallsalternativ. Jeg mener velgerne fortjener å se et flertallsalternativ, for målet i et demokrati er flertall. Skulle det ikke bli slik, så har vi erfaring i Norge med å finne gode løsninger i Stortinget.

Støre påpeker at det ikke er noe parti i Norge som har 50,1 prosent.

– Skal du ha gjennomslag, så må du være villig til å sette deg ned og gi og ta.