Frp-Helgheim: Et høyt antall evakuerte fra Afghanistan til Norge

Norge har tatt ut over 1.000 personer fra Kabul. Blant disse er lokalt ansatte afghanere og deres familier, norske statsborgere og afghanere med beskyttelsesbehov.

– Det er jo et veldig høyt antall, ikke visste jeg at det var så mange som jobber for norske myndigheter. Dette er jo opp til regjeringen å håndtere, men signalene de sender ut er kaotiske, sier Helgheim til TV 2. Han advarer mot å forhaste seg.

Lokalt ansatte afghanere og deres familier får status som overføringsflyktninger (kvoteflyktninger). De skal plasseres i kommunene i løpet av kort tid.

Statssekretær Hilde Barstad (H) i Justis- og beredskapsdepartementet sier til kanalen at regjeringen mener det er rett og rimelig at de som har hjulpet Norge og som vil være i fare, får komme til Norge som en del av kvoteflyktningordningen.

Regjeringen har tidligere opplyst at de evakuerte har status som overføringsflyktninger, og skal inngå i årets kvote på 3.000 flyktninger.